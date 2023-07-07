Karadeniz Bölgesi illeri isimleri: Karadeniz Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? Karadeniz Bölgesi haritası! Karadeniz'de bulunan iller neler?
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Ülkemizin en kuzeydeki coğrafi bölgesi Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerin isimleri ve Karadeniz Bölgesi'nin haritası merak ediliyor. Türkiye'nin toplam 81 ili bulunuyor, Karadeniz Bölgesi'nde ise toplamda 18 il bulunuyor. Peki, Karadeniz bölgesi illerinin isimleri nelerdir? Karadeniz Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerin isimleri nedir? İşte tüm iller ve isimleri...
Karadeniz Bölgesi, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Karadeniz Bölgesi, ismini Karadeniz'den alan, Sakarya Ovası'nın doğusundan Gürcistan sınırına kadar uzanan Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Karadeniz Bölgesi'nde yer alan iller ve haritası merak ediliyor. Peki, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? Karadeniz Bölgesi haritası! Karadeniz'de bulunan iller nelerdir? KaradenizBölgesi illeri isimlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz...
Karadeniz Bölgesi Türkiye'nin kuzeyinde yer alan bir coğrafi bölgedir. Aşağıdan haritadaki yerine bakabilirsiniz.
Karadeniz Bölgesi haritadaki yeri:
Karadeniz Bölgesi'nde toplamda 18 il bulunmaktadır.
Karadeniz Bölgesi illeri isimleri şöyle:
- - Amasya
- - Artvin
- - Bartın
- - Bayburt
- - Bolu
- - Çorum
- - Düzce
- - Gümüşhane
- - Giresun
- - Karabük
- - Kastamonu
- - Ordu
- - Rize
- - Samsun
- - Sinop
- - Tokat
- - Trabzon
- - Zonguldak
Karadeniz Bölgesinin en büyük ve gelişmiş şehirleri Samsun, Trabzon ve Ordu'dur.
Karadeniz'e kıyısı bulunan iller şu şekilde:
- Artvin
- Giresun
- İstanbul
- Sakarya
- Düzce
- Kocaeli
- Ordu
- Rize
- Samsun
- Sinop
- Trabzon
- Zonguldak
- Kastamonu
- Bartın
- Kırklareli
- Tekirdağ
Hem Karadeniz'e kıyısı bulunan hem de Karadeniz Bölgesi'nde yer alan toplam 11 il vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir:
- Düzce
- Zonguldak
- Bartın
- Kastamonu
- Sinop
- Samsun
- Ordu
- Giresun
- Trabzon
- Rize
- Artvin
İçişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göreKaradeniz Bölgesi'nin nüfusu 7.696.132 'dir.