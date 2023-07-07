Karadeniz Bölgesi illeri isimleri: Karadeniz Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? Karadeniz Bölgesi haritası! Karadeniz'de bulunan iller neler?

Ülkemizin en kuzeydeki coğrafi bölgesi Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerin isimleri ve Karadeniz Bölgesi'nin haritası merak ediliyor. Türkiye'nin toplam 81 ili bulunuyor, Karadeniz Bölgesi'nde ise toplamda 18 il bulunuyor. Peki, Karadeniz bölgesi illerinin isimleri nelerdir? Karadeniz Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerin isimleri nedir? İşte tüm iller ve isimleri...

Karadeniz Bölgesi, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Karadeniz Bölgesi, ismini Karadeniz'den alan, Sakarya Ovası'nın doğusundan Gürcistan sınırına kadar uzanan Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Karadeniz Bölgesi'nde yer alan iller ve haritası merak ediliyor. Peki, Karadeniz Bölgesi'nde bulunan şehirler hangileridir? Karadeniz Bölgesi haritası! Karadeniz'de bulunan iller nelerdir? KaradenizBölgesi illeri isimlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz...

KARADENİZ BÖLGESİ NEREDE, HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

Karadeniz Bölgesi Türkiye'nin kuzeyinde yer alan bir coğrafi bölgedir. Aşağıdan haritadaki yerine bakabilirsiniz.

Karadeniz Bölgesi haritadaki yeri:

KARADENİZ BÖLGESİ'NDE BULUNAN İLLERİN İSİMLERİ NELERDİR?

Karadeniz Bölgesi'nde toplamda 18 il bulunmaktadır.

Karadeniz Bölgesi illeri isimleri şöyle:

- Amasya - Artvin - Bartın - Bayburt - Bolu - Çorum - Düzce - Gümüşhane - Giresun - Karabük - Kastamonu - Ordu - Rize - Samsun - Sinop - Tokat - Trabzon - Zonguldak

KARADENİZ BÖLGESİ'NİN EN BÜYÜK İLİ NERESİ?

Karadeniz Bölgesinin en büyük ve gelişmiş şehirleri Samsun, Trabzon ve Ordu'dur.

KARADENİZ DENİZİ'NE KIYISI BULUNAN İLLER NERESİ?

Karadeniz'e kıyısı bulunan iller şu şekilde:

Artvin

Giresun

İstanbul

Sakarya

Düzce

Kocaeli

Ordu

Rize

Samsun

Sinop

Trabzon

Zonguldak

Kastamonu

Bartın

Kırklareli

Tekirdağ

Hem Karadeniz'e kıyısı bulunan hem de Karadeniz Bölgesi'nde yer alan toplam 11 il vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

Düzce

Zonguldak

Bartın

Kastamonu

Sinop

Samsun

Ordu

Giresun

Trabzon

Rize

Artvin

KARADENİZ BÖLGESİ NÜFUSU KAÇ?

İçişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göreKaradeniz Bölgesi'nin nüfusu 7.696.132 'dir.