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Karadağ Türkiye muhtemel 11'leri ve kadrosu açıklandı mı?

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında karşılaşacağı Karadağ ile tarihte 5. kez rakip olacak. Peki, Karadağ Türkiye muhtemel 11'leri ve kadrosu açıklandı mı?

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 2016'da olmak üzere geride kalan 4 maçtan 2'sini Türkiye kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi. Karadağ'ın ise galibiyeti bulunmuyor. Karadağ Türkiye maçı öncesi Karadağ Türkiye muhtemel 11'leri merak edildi. Peki, Karadağ Türkiye muhtemel 11'leri ve kadrosu açıklandı mı?

KARADAĞ TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LERİ VE KADROSU AÇIKLANDI MI?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında karşılaşacağı Karadağ ile tarihte 5. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 2016'da olmak üzere geride kalan 4 maçtan 2'sini Türkiye kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi. Karadağ'ın ise galibiyeti bulunmuyor.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 7 golüne, Karadağ 5 golle cevap verdi.

Karadağ Türkiye muhtemel 11'leri ve kadrosu açıklandı mı?

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, KARADAĞ MAÇINA HAZIR

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ'ı Samsun'da konuk edecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde Karadağ karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Antrenmana aday kadroda yer alan tüm oyuncular katıldı.

Ay-yıldızlılar, Karadağ maçı için bugün saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Samsun'a gidecek.

Karadağ Türkiye muhtemel 11'leri ve kadrosu açıklandı mı?

KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇININ GENEL BİLET SATIŞLARI BAŞLADI

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın genel bilet satışları başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Niksic Şehir Stadyumu'nda 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te oynanacak müsabakanın bilet fiyatları 500 lira olarak belirlendi.

Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, biletlerini www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satın alabilecek.

Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

KARADAĞ TÜRKİYE MUHTEMEL 11'İ

Türkiye : Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Samet Akaydın, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Karadağ Türkiye muhtemel 11'leri ve kadrosu açıklandı mı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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