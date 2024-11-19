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Karadağ - Türkiye maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım muhtemel 11'i

Karadağ - Türkiye maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım muhtemel 11'i
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A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile yapacağı maçın muhtemel 11'i açıklandı. Futbolseverler, maçın başlamasını heyecanla bekliyor. Maçın 11'inde kimlerin yer alacağı merak konusu oluyor. Bu önemli maç öncesi tüm gözler A Milli Takım'ın üzerinde. İşte, Karadağ - Türkiye maçı muhtemel 11'ler!

Karadağ- Türkiye maçının muhtemel 11'leri belli oldu. Futbol severler, bu akşam oynanacak olan son grup maçında kimlerin oynayacağını merak ediyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında bugün deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Niksic Şehir Stadı'ndaki mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşma TV 8'den canlı yayınlanacak. Peki, A Milli Takım muhtemel 11 kim? İşte, Karadağ - Türkiye maçı muhtemel 11'ler!

TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

Türkiye; Mert Günok, Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Samet Akaydin, Arda Güler, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan, Kenan Yıldız, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu.

Karadağ - Türkiye maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım muhtemel 11 kim?

KARADAĞ MUHTEMEL 11'LER

Karadağ; Igor Nikic, Marko Vukcevic, Igor Vujacic, Nikola Sipcic, Ognjen Gasevic, Marko Jankovic, Marko Bakic, Driton Camaj, Vladimir Jovovic, Nikola Krstovic, Stevan Jovetic.

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karadağ Türkiye maçı 19 Kasım Salı günü oynanacak. 22.45'te başlayacak heyecanlı mücadele iksic Şehir Stadyumu'nda gerçekleşecek. Mücadele, TV8 ve Exxen platformlarından canlı olarak yayınlanacak.

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