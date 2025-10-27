Balkanların en gözde ülkelerinden biri olan Karadağ, son günlerde Türkiye ile olan vize serbestisi uygulamasını askıya almasıyla gündemde. Türk vatandaşları uzun süredir Karadağ'a vizesiz giriş yapabiliyordu; ancak 27 Ekim 2025'te alınan karar, iki ülke arasındaki seyahat özgürlüğünü doğrudan etkiledi. Peki, Karadağ Türkiye ile vize serbestisini askıya mı aldı? Karadağ'a giriş vizeli mi vizesiz mi? Detaylar haberimizde!

KARADAĞ TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTİSİNİ ASKIYA MI ALDI?

Evet, 27 Ekim 2025 itibarıyla Karadağ, Türk vatandaşlarının ülkeye vizesiz giriş hakkını geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarına yönelik 90 güne kadar vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak durdurulduğunu belirtti. Bu kararın, 26 Ekim'de Podgorica'nın Zabjelo semtinde yaşanan ve üç Türk vatandaşının bir Karadağlıyı bıçaklamasıyla sonuçlanan olayla bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Olayın ardından iki Türk vatandaşı gözaltına alınırken, 45 Türk vatandaşı da kontrol amaçlı nezarete alındı. Sosyal medyada, gözaltına alınan kişilerin çevresinde "Türkleri öldürün" şeklinde ırkçı sloganların atıldığına dair görüntüler paylaşıldı. Karadağ hükümeti, saldırıya uğrayan kişinin sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmamıştır.

KARADAĞ'A GİRİŞ VİZELİ Mİ?

Hayır, Karadağ'a giriş için Türk vatandaşlarından vize istenmemektedir. Ancak, 27 Ekim 2025 itibarıyla, Karadağ hükümeti Türk vatandaşlarının ülkeye vizesiz giriş hakkını geçici olarak askıya almıştır. Bu durum, geçici bir önlem olup, ilerleyen süreçte değişiklik gösterebilir. Seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarının, güncel bilgilere resmi kaynaklardan ulaşmaları önemlidir.

KARADAĞ'A GİRİŞ VİZESİZ Mİ?

Evet, normal şartlar altında Türk vatandaşları, geçerli bir pasaportla Karadağ'a vizesiz giriş yapabilmektedir. Ancak, 27 Ekim 2025 itibarıyla, Karadağ hükümeti Türk vatandaşlarının vizesiz giriş hakkını geçici olarak askıya almıştır. Bu durum, geçici bir önlem olup, seyahat etmeyi planlayanların güncel bilgilere resmi kaynaklardan ulaşmaları gerekmektedir.

KARADAĞ HANGİ ÜLKEDE BULUNUR?

Karadağ, Güneydoğu Avrupa'da, Balkan Yarımadası'nda yer alan bir ülkedir. Batıda Adriyatik Denizi'ne kıyısı bulunan Karadağ, kuzeyde Sırbistan, doğuda Kosova, güneyde Arnavutluk ve güneydoğuda Hırvatistan ile kara sınırına sahiptir. Başkenti Podgorica olan Karadağ, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeker.

KARADAĞ'IN NÜFUSU KAÇTIR?

2025 yılı itibarıyla Karadağ'ın nüfusu yaklaşık 629.616 kişidir. Ülke nüfusunun %71,1'ini Ortodokslar, %19,99'unu Müslümanlar ve %3,27'sini Katolikler oluşturmaktadır. Etnik açıdan ise nüfusun %41,12'si Karadağlı, %32,93'ü Sırp, %9,45'i Boşnak, %4,97'si Arnavut ve %2,06'sı Rus olarak tanımlanmaktadır. Ülkede yaş ortalaması 39 olarak belirtilmektedir.

KARADAĞ NEREDE BULUNUR?

Karadağ, Balkan Yarımadası'nın güneydoğusunda yer alan bir ülkedir. Batıda Adriyatik Denizi'ne kıyısı bulunan Karadağ, kuzeyde Sırbistan, doğuda Kosova, güneyde Arnavutluk ve güneydoğuda Hırvatistan ile kara sınırına sahiptir. Podgorica, ülkenin başkenti olup, ülke genelinde tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanınan birçok şehir bulunmaktadır.

TÜRKİYE'DEN KARADAĞ'A KAÇ SAAT SÜRER?

Türkiye'den Karadağ'a seyahat süresi, kalkış noktasına ve ulaşım aracına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Örneğin, İstanbul'dan Podgorica'ya direkt uçuşlar yaklaşık 1 saat 30 dakika sürmektedir. Karadağ'a kara yolu ile seyahat etmek isteyenler için ise güzergâha bağlı olarak süre değişiklik gösterebilir.

KARADAĞ'DA HANGİ DİNİ İNANÇLAR BULUNUR?

Karadağ'da en yaygın dini inanç Ortodoksluktur ve nüfusun %71,1'ini oluşturur. Müslümanlar %19,99, Katolikler ise %3,27 oranında bir nüfusa sahiptir. Ülkede ayrıca diğer dini inançlara sahip bireyler de bulunmaktadır. Bu çeşitlilik, Karadağ'ın zengin kültürel ve dini yapısını yansıtır.