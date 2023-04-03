Karadağ'ın 30 yıllık lideri Milo Djukanoviç cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetti. Peki, Karadağ seçimi kim kazandı? Karadağ Cumhurbaşkanı kim oldu?

Otuz yılı aşkın bir süredir cumhurbaşkanı veya başbakan olarak görev yapan Karadağ lideri Milo Djukanoviç, Pazar günü yapılan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir yenilgiye uğradı. Peki, Karadağ seçimi kim kazandı? Karadağ Cumhurbaşkanı kim oldu?

KARADAĞ SEÇİMİ KİM KAZANDI?