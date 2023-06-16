Karadağ'da Gayrimenkul Yatırımı Yapmak İsteyenlere Destekler Sunuluyor

Realty Balkans Emlak'tan gayrimenkul uzmanı Fatih Candan, Karadağ'daki gayrimenkul piyasasını ve hükümetin yatırımcılara sunduğu destekleri değerlendirdi. Karadağ'ın istikrarlı ekonomisi ve elverişli konumu, emlak pazarını gelecek yıllarda büyütecek. Karadağ'daki gayrimenkul fiyatları diğer Akdeniz destinasyonlarına kıyasla daha uygun olduğu için yatırımcılar için cazip bir seçenek haline geliyor. Karadağ, Türk turistlerin de en çok tercih ettiği 3 ülkeden biri ve 2 yıl içinde Avrupa Birliği'ne girmesi bekleniyor.

Adriyatik Denizi kıyısındaki Balkan ülkesi Karadağ'da, yazlık ev yatırımı yapmak veya bölgeye taşınmak isteyen uluslararası alıcıların artan talebiyle emlak piyasasının son yıllarda yükselişe geçtiğini belirten Candan, " Karadağ'ın istikrarlı ekonomisi ve elverişli konumunun emlak pazarını gelecek yıllarda büyütmesi bekleniyor. Dörtte biri plajlardan oluşan 295 kilometre sahil şeridiyle Karadağ, ülkeyi ziyaret eden turistler kadar, gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenleri de cezbediyor" dedi.

Fatih Candan sözlerine şöyle devam etti:

" Karadağ'da yatırım yapacaklar için devlet tarafından sunulan çeşitli destek ve teşvik paketleri var. Karadağ hükümeti, emlak piyasasını iyileştirmek adına inşaat ruhsatı almakla ilgili süre ve maliyetleri azaltmayı amaçlayan politikalar uyguluyor. Bu da yatırımcıların pazara girmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca, Karadağ'daki gayrimenkul fiyatlarının İspanya veya İtalya gibi diğer Akdeniz destinasyonlarına kıyasla nispeten uygun olması, daha düşük giriş maliyetiyle yüksek getiri arayan yatırımcılar için bölgeyi cazip bir seçenek haline getiriyor. Biz de Podgorica'daki ofisimiz aracılığıyla Karadağ'dan ev almak isteyen Türkiye'den yatırımcılara tüm süreçte eşlik ediyor, prosedürlerin güvenli bir şekilde tamamlanmasını sağlıyoruz."

"KARADAĞ, TÜRK TURİSTLERİN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ 3 ÜLKEDEN BİRİ"

Portföylerinde 200'e yakın satılık gayrimenkul bulunduğunu vurgulayan Candan, "Fiyatı 80 bin eurodan başlayıp 1 milyon euroya kadar çıkan ev, villa, işyeri ve arsalarla müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyoruz. Satın aldıkları mülkü kiralamak isteyenlere de yardım ediyoruz. Bunun yanı sıra gayrimenkul almaya gelen misafirlerimize oturum izni alma, tapu alma, konaklama, araba kiralama gibi konularda da hizmet veriyoruz. Dünyanın farklı yerlerinden her yıl 3 milyondan fazla turist ağırlayan, Türk turistlerin de en çok tercih ettiği 3 ülkeden biri olan Karadağ, 2 yıl içinde Avrupa Birliği'ne girmesi bekleniyor. Bu da yereldeki emlak sektörünün daha da canlanmasının önünü açacak. Dolayısıyla şu an mevcut koşulları avantaja çevirerek, yatırım yapmak gerekiyor" diye konuştu.