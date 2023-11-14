Haberler ›› Turizm ›› Karaçi'nin Güneşli Plajları Ziyaretçilerin Cazibe Merkezi

Karaçi'nin Güneşli Plajları Ziyaretçilerin Cazibe Merkezi

Pakistan'ın en büyük kenti ve ana deniz limanı olan Karaçi, Umman Denizi'nin doğu kıyısında yer alıyor. Kentin uçsuz bucaksız kumsallara sahip güneşli plajları ise en çok rağbet gören cazibe merkezlerinden biri. Buraya gelen ziyaretçiler altın sarısı güneşin keyfini çıkarırken, muhteşem gün batımı manzaralarını da hayranlıkla izliyor.