Karacakılavuz Keşkek Şenliği 1-2 Temmuz'da düzenlenecek

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Karacakılavuz Keşkek Şenliği, 1-2 Temmuz'da misafirlerini ağırlayacak. Şenlik, cumartesi günü kortej ile başlayacak. Kortejin ardından resmi açılış töreni ve geleneksel keşkek ikramı yapılacak. İlk gün şarkıcı Elif Buse Doğan sahne alacak. Çeşitli etkinlikleri yapılacağı şenliğin ikinci gününde de Sakiler grubu konser verecek.