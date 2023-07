Karacabey'deki longoz ormanları ziyaretçilerini bekliyor

Bursa'da deniz, göl, kumul ve orman ekosistemleriyle eşsiz bir güzellik sunan Karacabey'deki longoz ormanları, ziyaretçilerini bekliyor. Denizi, ormanları, sahili, tarihi ile 'Marmara'nın saklı cenneti' olarak nitelendirilen Karacabey Longoz Ormanları, bugünlerde özellikle ormanlarının güzelliği ve günbatımı ile görenleri hayran bırakıyor. Özelikle sakin ve sessiz bir ortamda tatillerini geçirmek isteyenlere ev sahipliği yapan longozlar, insanın zihnini dinlendiriyor. Yılın her döneminde ayrı güzelliğe bürünen ormanlar, kuş sesleri ve derelerin akıntısı ile şenlenirken, göllerin maviliği, yemyeşil doğası ve gün batımıyla seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanına ev sahipliği yapan Karacabey, bu özelliği ile her yıl yerli ve yabancı, birçok kuş gözlemcisi ile doğa fotoğrafçısını bölgede buluşturuyor. Büyük nilüfer yataklarının yanı sıra; uçsuz bucaksız karabaş otu tarlaları ile özellikle ilkbahar ve yaz aylarında misafirlerine muhteşem bir renk cümbüşü yaşatıyor. Bir diğer adı subasar ormanı olan longoz ormanı, yağışlarla birlikte sonbahardan itibaren suyla dolmaya başlıyor ve yaklaşık 6 aylık bir süre boyunca da yüzen ormana dönüşüyor. Yazın kurak zamanları ile birlikte çekilen suların yerini ise bu kez zengin bitki çeşitliliği alıyor. Longoz ormanı, her yıl bahar aylarında farklı ve kalabalık doğa gruplarına ev sahipliği yapıyor.