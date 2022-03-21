Karaca reklamında kim oynuyor merak ediliyor. Karaca tarafında Evim Kalp Ben, Ben Kalp Karaca isimli reklam filminin yayınlanmasının ardından reklamı izleyen vatandaşlar Karaca reklamında kim oynuyor? Karaca reklamında oynayan kadın kim? Karaca reklamı 2022 araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Karaca reklamında kim oynuyor? İşte yanıtı...

KARACA REKLAMINDA KİM OYNUYOR?

Karaca reklamında oynayan "Karaca reklamında oynayan kadın kim" sorusuyla sıkça aratılan isim Eylül Lize Kandemir'dir.

EYLÜL LİZE KANDEMİR KİMDİR?

Eylül Lize Kandemir, 2001 yılının Aralık ayında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Güzel oyuncu Erbulak Evi Kamera Önü Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Show Tv ekranlarında yayınlanan Zemhere isimli dizi ile ilk oyunuculuk deneyimini gerçekleştirmiştir. 2021 yılında Fox Tv ekranlarında yayınlanan Elbet Bir Gün isimli dizinin oyuncu kadrosunda yer almıştır.

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