Bir dönemin efsane takımlarından olan Kardemir Karabükspor bu sezon Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'taki ilk iki hafta maçına çıkamadı. İki maç üst üste sahaya çıkmayan Kardemir Karabükspor küme düşürüldü. Bunun ardından futbol severler, Karabükspor neden küme düştü, hangi ligde oynuyor? Kardemir Karabükspor küme mi düştü? TFF'de mi Amatör Lig'de mi? merak etti. İşte detaylar...

Bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiren Kardemir Karabükspor, Yerel Amatör Lig'e düşürüldü. Ekonomik sorunlarla boğuştuğu bilinen Karabükspor, Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'taki üst üste iki maçta sahaya çıkamadı. Peki, Karabükspor küme mi düştü? Karabükspor neden küme düşürüldü?

KARABÜKSPOR KÜME Mİ DÜŞÜRÜLDÜ, NEDEN?

Eski oyuncuları ve teknik direktörüne borcu bulunan Kardemir Karabükspor, bu sezon Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'taki ilk iki hafta maçına çıkamadı. Yarım asrı aşkındır profesyonel liglerde oynayan ve Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etme başarısı gösteren Kardemir Karabükspor, bu sebeple TFF tarafından Bölgesel Amatör Ligi'nden, bir alt lig olan Yerel Amatör Lig'e düşürüldü.

KARABÜKSPOR HANGİ LİGDE YER ALIYOR?

Birçok eski oyuncusu ve teknik adamına borcu bulunan, kulübün bazı eski yöneticileri yolsuzluk iddiasıyla yargılanan kırmızı-mavili ekip, bu sezon Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'taki ilk iki hafta maçına çıkamadı. Karabük İdmanyurdu ve Kavaklıderespor maçlarına çıkamadığı için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Disiplin Kurulu tarafından 3-0 hükmen mağlup sayılan Karabükspor, ayrıca bir alt lige düşürüldü. Bu sezon kalan maçlarının tamamında 3-0 hükmen mağlup sayılacak Karabük ekibi, gelecek sezon Karabük Amatör Ligi'nde mücadele edecek.

KARABÜKSPOR'UN AVRUPA KARNESİ NASILDI?

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) çalışan işçiler tarafından 1969 yılında kurulan ve TFF 3. Lig'de 5, TFF 2. Lig ile Spor Toto 1. Lig'de 37, Spor Toto Süper Lig'de ise 10 sezon mücadele eden Karabükspor, Türkiye'yi 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etti.