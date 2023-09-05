Karabük Yolunda Otomobilin Çarptığı Traktörde 3 Kişi Yaralandı

Karabük yolunda meydana gelen kazada otomobilin çarptığı traktörün arka lastiği koparken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük yolunda otomobilin çarptığı traktörün arka lastiği koparken, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Bartın Karabük yolu Potbaşı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Karabük istikametine giden İsmail Güler (49) yönetimindeki 74 AAK 230 plakalı otomobil, önünde seyir halindeki Rıdvan Baycan (43) yönetimindeki traktöre çarptı. Kazada arka lastiği yerinden kopan traktör, yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüler İsmail Güler ve Rıdvan Baycan ile otomobilde bulunan İbrahim Zaimoğlu'nu (67) Bartın Devlet Hastanesine götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Bartın-Karabük yolu 1 saat boyunca tek şeritten ilerledi. Otomobil ve traktör çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)