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Türkiye'de 10 ilde yıkıma neden olan depremler Grönland'da da hissedildi

Karabük ve Karaman'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem çevre illerde hissedildi. Karabük ve Karaman depremi mi oldu ve Karabük ve Karaman depremi mi oldu soruları gündeme geliyor. Karabük ve Karaman depremi mi oldu ve Karabük ve Karaman kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Karabük ve Karaman depremi mi oldu? Karabük ve Karaman kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika 6 şubat güncel depremler listesi! Detaylar haberimizdedir…

KARABÜK DEPREM Mİ OLDU?

Sabaha karşı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde 912 vatandaşımız hayatını kaybetti. 10 ilde büyük yıkım yaşanırken ekiplerin enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaşanan büyük deprem de birçok il ve ilçeler etkilenmiştir.

KARAMAN KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Bölgede artçılar yaşanırken saat 13.24'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Şiddetli sarsıntı Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya ve Ankara'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 7.5 olarak duyurdu. Yaşanan büyük deprem de birçok il ve ilçeler etkilenmiştir.

SON DAKİKA 6 ŞUBAT GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Afad Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, son duruma ilişkin bilgileri aktardı. Tatar, "Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler. Kahramanmaraş'ta bölgede ciddi bir deprem aktivitesi var. 6,5 - 6,7 büyüklüklere kadar artçı sarsıntılar devam edecektir. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını ve toplanma alanlarında bulunmalarını istiyoruz." dedi.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, " Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz. Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz." dedi.