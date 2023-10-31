Karabük Valisi Mustafa Yavuz'un Eşi Süreyya Yavuz, Karabük Uğraşan Kadınlar Kooperatifi'ni Ziyaret Etti

Karabük Valisi Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz, ev kadınlarının ürettikleri ürünleri değerlendirdiği ve aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla kurulan Karabük Uğraşan Kadınlar Kooperatifi'ni ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Melahat Bayram, kadınların üretimdeki katkılarını ve amaçlarını anlattı.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz'un Eşi Süreyya Yavuz, ev kadınlarının bir araya gelerek, ürettikleri ürünleri değerlendirdiği ve aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla kurduğu Karabük Uğraşan Kadınlar Kooperatifi'ni (KABUK) ziyaret etti.

KABUK'un çalışmaları hakkında bilgiler veren Kooperatif Başkanı Melahat Bayram, asıl amaçlarının, kadınların el emeği ile evde, aile bütçesine katkı sağlamak için yaptıkları ya da bahçelerinde, tarlalarında ürettikleri ürünlerin, tek elden satılmasını sağlamak hem de bu kişilerin pazar payını artırmak olduğunu ifade etti.

Kadınların üretime katılarak aile ve ülke ekonomisine sağladıkları katkıların, her geçen gün arttığını belirten Yavuz, "Kadınlarımızın her sektörde aktif ve güçlü bir şekilde yer alması, üretmesi oldukça gurur verici. Verdikleri emek ve mücadelelerinden dolayı girişimci kadınlarımızı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" dedi. - KARABÜK