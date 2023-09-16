Karabük'ün Eflani ilçesindeki İncüğez Şelalesi turizme açılıyor

Karabük'ün Eflani ilçesinde bulunan İncüğez Şelalesi, dört mevsim ziyaret edilebilen bir bölge haline getirilmek isteniyor. Şelalenin keşfedilerek kentin tanıtımına ve turizmine katkı sağlanması hedefleniyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde yaklaşık 30 metre yükseklikten akan İncüğez Şelalesi'nin, dört mevsim ziyaret edilebilir bir bölge haline gelmesi amaçlanıyor.

İlçeye yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Demirli köyünün İncüğez Mahallesi'nde bulunan şelale, ziyaretçilerine huzurlu vakit geçirme imkanı sunuyor.

Az sayıda kişinin bildiği, yaklaşık 30 metrelik kayalıklardan dökülen şelale, doğa tutkunları tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

"Bunlar bölgemizin hakikaten saklı kalmış güzellikleri"

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, şelalenin, 1451 yılında yaptırılan Küre-i Hadid Camisi ile kaya mezarlarının, kaya tünellerinin ve tapınakların da içinde yer aldığı vadide bulunduğunu söyledi.

Saklı kalan şelalenin keşfedilerek kentin tanıtımına ve turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Ertuğrul, "Yaklaşık 30 metre mesafeden suyun döküldüğü bir şelale. Bu şelaleyi besleyen su, köyün içinden doğuyor." dedi.

Ertuğrul, bölgenin yeteri kadar tanıtılmadığını, bundan sonra tanıtım faaliyetlerine ağırlık vereceklerini belirterek, "Yine aynı mevkide 'saklı mağara' ismini verdiğimiz mağaramız var. İçinde çok değişik şekillerin olduğu, hakikaten renk cümbüşü ve şekil zengini bir mağaramız var. Bunlar bölgemizin hakikaten saklı kalmış güzellikleri, değerleri diye düşünüyorum." diye konuştu.

Bir konsept dahilinde ilçenin güzelliklerini ortaya çıkarmaları gerektiğini anlatan Ertuğrul, "Geçen yıl Karabük Bisiklet Derneğiyle burada bir rota düzenledik. 65 kilometrelik bir rota. Bisikletlilerimiz bu güzergahtan geçti. Bu tür etkinliklerle de buraları tanıtmamız gerekiyor. En önemlisi de konaklama tesisiyle entegre etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul, herkesi ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini görmeye davet etti.