Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobil çarpışması: 4 yaralı
Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Safranbolu istikametinden Eflani'ye giden Yasin G. (22) yönetimindeki 34 FYJ 540 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ramazan Y'nin (25) kullandığı 03 ACG 412 plakalı otomobil, Osmanlar köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Cahit G. (33) ile Erkan C. (45) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Karabük-Eflani kara yolu araçların çekilmesiyle açıldı.
Kaynak: AA / Otomobil