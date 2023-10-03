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Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobil çarpışması: 4 yaralı

Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.