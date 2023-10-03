Karabük'ün Eflani ilçesinde kafa kafaya çarpışan 2 otomobilde 4 kişi yaralandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eflani ilçesine bağlı Osmanlar köyü mevkiinde medyana geldi. R.Y idaresindeki 03 ACG 412 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Y.G. idaresindeki 34 FYJ 540 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan C.G ve E.C yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK