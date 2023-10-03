Karabük'ün Eflani ilçesinde kafa kafaya çarpışan 2 otomobilde 4 kişi yaralandı
Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Osmanlar köyünde meydana gelen kazada, 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Eflani ilçesine bağlı Osmanlar köyü mevkiinde medyana geldi. R.Y idaresindeki 03 ACG 412 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Y.G. idaresindeki 34 FYJ 540 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan C.G ve E.C yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil