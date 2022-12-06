Karabük TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Karabük kura çekilişi hangi gün çekilecek? TOKİ kura çekilişi!
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TOKİ 81 il sosyal konut projesi için beklenen tarih belli oldu! Antalyalılar Sosyal Konut (Ucuz Konut) projesine ilişkin ayrıntılar merak ediyor. Vatandaşlar Karabük TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Karabük kura çekimi hangi gün çekilecek? sorularına yanıt arıyor. Peki, Karabük TOKİ kura çekilişi ne zaman? İşte detaylar...
Karabük TOKİ kura çekimi ne zaman? sorusu merak ediliyor. TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş, kura çekimi sonuçlarını bekliyor. Arama motorlarında ise Karabük TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Karabük kura çekimi hangi gün çekilecek? soruları araştırılıyor. İşte TOKİ kura çekilişi!
KARABÜK TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Karabük kura çekimi 7 Aralık günü saat 10:00'da yapılacak.