Karabük TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Karabük kura çekilişi hangi gün çekilecek? TOKİ kura çekilişi!

TOKİ 81 il sosyal konut projesi için beklenen tarih belli oldu! Antalyalılar Sosyal Konut (Ucuz Konut) projesine ilişkin ayrıntılar merak ediyor. Vatandaşlar Karabük TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Karabük kura çekimi hangi gün çekilecek? sorularına yanıt arıyor. Peki, Karabük TOKİ kura çekilişi ne zaman? İşte detaylar...