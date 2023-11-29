Karabük'te Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması Başlıyor

Karabük'te 1 Aralık itibarıyla başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle oto lastikçiler randevu sistemi ile çalışarak yoğunluğu azaltmaya çalışıyor.

Karabük'te 1 Aralık itibarıyla başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle oto lastikçiler yoğunluğu azaltmak için randevu sistemi ile çalışıyor.

25 Kasım'da İstanbul'da başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması Karabük'te 1 Aralık itibariyle uygulanmaya başlayacak.

Uygulamayı beklemeden değişim yapmak isteyen sürücüler kentteki oto lastikçilerde sıra oluşturdu.

Taleplere karşılık vermek için yoğun mesai harcayan bazı lastikçiler randevu sistemi ile çalışmaya başladı.

Oto lastik ustası Çetin Karaoğlu, iki haftadır yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Kar bu yıl erken geldi. Oto lastikçilerde ana baba günü oldu. Hep sıradalar. Randevuyla çalışıyoruz. Genelde sıraya alıyoruz, olmadı telefonlarını alıyoruz. Sıra geldiğinde haber veriyoruz. Bazıları arabaların anahtarını bırakıyor. Yapıp kenara alıyoruz. Geldiği zaman veriyoruz" dedi.

Karaoğlu, bu uygulama ile yoğunluğun önüne geçtiklerini söyledi.

Kışlık lastiklerini taktırmaya gelen Mehmet Temel, yoğunluk başlamadan ve kara hazırlıksız yakalanmamak için lastikleri değiştirttiğini aktardı.

Oto lastik ustası Adem Şimşek, zorunlu kış lastiği uygulamasının 25 Kasım'da İstanbul'da uygulanmaya başlamasının ardından Karabük'te de yoğunluk oluştuğunu ifade ederek, "Sıra usulü çalışıyoruz. Gelen müşterilerimizin işini hızlıca yapmaya çalışıyoruz. Fazla bekletmeden müşterilerimizi bu şekilde işlerini hemen halletmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - KARABÜK