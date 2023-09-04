Karabük'te trafik kazası: Otomobil trafik lambasına ve panelvana çarptı

Karabük-Safranbolu kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil önce trafik lambasına ardından panelvana çarptı. Sürücü hastaneye kaldırıldı ve yol bir süre kontrollü sağlandı.