Karabük'te trafik kazası: Otomobil trafik lambasına ve panelvana çarptı
Karabük-Safranbolu kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil önce trafik lambasına ardından panelvana çarptı. Sürücü hastaneye kaldırıldı ve yol bir süre kontrollü sağlandı.
Karabük'te trafik lambasına ardından da panelvana çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Karabük- Safranbolu kara yolunda Z.Y. idaresindeki 07 LAC 99 plakalı otomobil, Sanayi kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce trafik lambasına ardından önündeki 78 ED 930 plakalı panelvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle trafik lambası yola devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü Z.Y. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, otomobilin ve trafik lambasının kaldırılmasının ardından normale döndü.