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Karabük'te Tehlikeli Trafik Görüntülendi

Karabük'te Tehlikeli Trafik Görüntülendi

Otomobil Haberleri

Karabük'te otomobil ve motosiklet sürücüleri ile iş makinesi operatörü, trafiği tehlikeye düşürerek cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karabük'te trafiği tehlikeye düşüren otomobil ve motosiklet sürücüsü ile iş makinesi operatörü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karabük-Bartın Karayolu Kirkille mevkiinde karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden ters yönde giden otomobilin sürücüsü tehlike oluşturdu.

Karabük-Ankara Karayolu Burunsuz köyü mevkiinde ayakları havada bir şekilde yüzüstü yatarak motosikleti kullanan kasksız sürücü görenleri hayrete düşürdü.

Karabük-Zonguldak Karayolu Fatih Mahallesi mevkiinde ise bir otomobilin iş makinesinin kepçesine oturan kişinin ayakları ile arka tamponundan itilerek gittiği görüldü. Hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atan sürücüler ve operatör, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Karabük Otomobil Haberler

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