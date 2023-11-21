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Karabük'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, sürücü tarafından yangın tüpüyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangında araçta hasar meydana geldi.