Karabük'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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Karabük'ün Kayabaşı Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobilin motorundan çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.
Karabük'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Kayabaşı Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi'nde ilerleyen Sadık A. idaresindeki 78 AAE 001 plakalı otomobilin motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, yol kenarında durarak otomobilden indi.
Sürücünün dışarı çıkmasının ardından alevler, kısa sürede tüm otomobili sardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Otomobil