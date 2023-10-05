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Karabük'te seyir halindeki otomobil alev aldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Karabük-Bartın kara yolunda ilerleyen Ahmet Çelik idaresindeki 06 DVV 97 plakalı otomobil, Ahmetusta mevkisinde, motorundan alev alması üzerine sürücüsü tarafından yol kenarında durduruldu. Sürücü Çelik'in dışarı çıkmasının ardından kısa sürede alevler tüm otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.