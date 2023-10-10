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Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'ün 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale gelirken, yanındaki başka bir otomobilde de kısmi zarar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.