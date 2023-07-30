Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu

Fevzi Çakmak Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi'nde park halindeki 78 BM 384 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangında araçta hasar oluştu.