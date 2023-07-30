Üye Girişi
Haberler

Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu

Otomobil Haberleri

Fevzi Çakmak Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi'nde park halindeki 78 BM 384 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangında araçta hasar oluştu.

Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

Fevzi Çakmak Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi'nde park halindeki 78 BM 384 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangında araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Otomobil

Birleşmiş Milletler İtfaiye Karabük Otomobil Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title