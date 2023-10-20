Karabük'te park halindeki otomobil yangında tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi

Karabük'te bulunan boş arazide park halindeki otomobilde çıkan yangın sonucunda araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürüldü. Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te boş arazide park halindeki otomobil çıkan yangında tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, Bulak köyü mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen boş arazideki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK