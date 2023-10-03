Karabük'te Park Halindeki Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
Karabük'te özel bir hastanenin önünde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Karabük'te yanan park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.
Özel bir hastanenin önünde park halindeki 78 SR 215 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, otomobilin yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Otomobil