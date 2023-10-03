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Karabük'te Park Halindeki Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Karabük'te özel bir hastanenin önünde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.