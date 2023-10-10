Karabük'te Park Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü

Karabük'te park halindeki bir otomobil sabaha karşı çıkan yangın sonrası alev topuna döndü. Yangında otomobil demir yığınına dönerken, yanında bulunan bir başka araç ise kısmen zarar gördü.

Karabük'te park halindeki bir otomobil sabaha karşı çıkan yangın sonrası alev topuna döndü. Yangında otomobil demir yığınına dönerken, yanında bulunan bir başka araç ise kısmen zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre olay, 5000 evler Cumhuriyet Mahallesi 32. Cadde üzerinde meydana geldi. İsmail Atacanoğlu kendisine ait 78 SA 489 plakalı Tofaş marka otomobilini gece apartmanın önüne park etti. Park halindeki otomobil daha sonra sabah karşı henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde alev aldı. Gecenin karanlığını aydınlatan alevleri gören apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, çektikleri hortumla yangına müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobil demir yığına döndü. Çıkan yangın sonucu yanan aracın yan tarafından bulunan Abdullah Kuru'ya ait 06 he 6306 plakalı otomobilde de kısmen zarar oluştu. Polis çıkan yangınla ilgili tahkikat başlattı. - KARABÜK