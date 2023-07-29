Karabük'te park halinde olan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
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Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 78 ABL 493 plakalı motosiklet, Karabük'te kontrolden çıkarak park halindeki otomobile çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karabük'te park halinde olan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 78 ABL 493 plakalı motosiklet, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 102. Sokak'ta kontrolden çıkarak park halindeki 78 AZ 220 plakalı otomobile çarptı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Otomobil