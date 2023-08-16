Karabük'te Otomobilin Ters Yönde İlerlemesi

Karabük-Safranbolu arasındaki kara yolunda ters yöne giren bir otomobil kilometrelerce ilerledi. Sürücüye tepki gösteren diğer sürücülerin görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ekipleri, sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı.