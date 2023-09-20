Karabük'te otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil aydınlatma direğine çarptı ve kazada 1'i çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.