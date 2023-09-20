Karabük'te otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil aydınlatma direğine çarptı ve kazada 1'i çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i çocuk, 2 kişi yaralandı.
M.K.Y. (73) yönetimindeki 67 NC 691 plakalı otomobil, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü M.K.Y. ile yanındaki T.A.Ş. (13) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil