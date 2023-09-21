Karabük'te Otomobil Yangını Anında Söndürüldü

Karabük'te seyir halindeki otomobilin motor kısmında başlayan yangın, tesadüfen yoldan geçen arazözün anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Cumapazarı kavşağında meydana geldi. Sedat G. idaresindeki 67 LH 036 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Sedat G.'nin dışarıya çıkarak söndürme tüpüyle müdahale ettiği sırada tesadüfen yoldan geçen Karabük Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de arazözle yangına müdahalede bulundu. Yangın büyümeden söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. - KARABÜK