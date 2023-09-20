Karabük'te Otomobil Şarampole Devrildi, 2 Kişi Yaralandı
Karabük-Ankara kara yolu Ovacık yol ayrımı yakınlarında meydana gelen kazada, bir otomobil şarampole devrildi ve içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
S.A. idaresindeki 78 AAF 115 plakalı otomobil, Karabük- Ankara kara yolu Ovacık yol ayrımı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobil şarampole devrildi.
Kazada sürücü S.A. ile yanındaki M.S. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil