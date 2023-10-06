Karabük'te Otomobil Motorundan Alev Aldı

Karabük'te seyir halindeki otomobil motor kısmından alev aldı. Sürücüsünün kendisini dışarı atarak kurtulduğu yangına vatandaşlar su bidonları ve sürücü bezle müdahale ederken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Karabük'te seyir halindeki otomobil motor kısmından alev aldı. Sürücüsünün kendisini dışarı atarak kurtulduğu yangına vatandaşlar su bidonları ve sürücü bezle müdahale ederken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Karabükköyü Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi üzerinde meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan Sadık Ataşcan (65) idaresindeki 78 AAE 001 plakalı Tofaş marka otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Aracını yol ortasında durdurarak aşağıya inen sürücü Ataşcan, önce su bidonu, ardından ise bezle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Buna rağmen bir anda alevlenen otomobile yoldan geçen diğer sürücülerin yangın tüpleri ile müdahalesi de yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile otomobil demir yığınına dönmekten son anda kurtarılırken, büyük çapta maddi hasar oluştu.

Çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılan otomobilin sürücüsü Sadık Ataşcan, seyir halinde iken ne olduğunu anlamadığını ve bir anda aracın alev aldığını söyledi. - KARABÜK