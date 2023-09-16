Karabük'te Otomobil Kazası: 6 Kişi Yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Söğütlü Çeşme mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre D.K. idaresindeki 78 SH 573 plakalı otomobil dinlenme tesisinden kontrolsüz bir şekilde çıkış yaptığı sırada Gerede istikametine seyreden A.E.E. yönetimindeki 34 PH 5492 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada su kanalına düşen otomobillerdeki D.K. (69), M.K. (68), Y.E. (70), N.K., S.B. ve K.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK