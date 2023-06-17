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Karabük'te Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Karabük'te Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Otomobil Haberleri

Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücü ve yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

C A. idaresindeki 16 TT 782 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda Y.E.Y. yönetimindeki 78 BG 357 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü C.A. ile 78 BG 357 plakalı otomobildeki yolcu E.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Otomobil

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