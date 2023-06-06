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Karabük'te Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Karabük'te Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Otomobil Haberleri

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada sürücülerden A.R.Ç. ile 78 AAN 140 plakalı otomobildeki yolcu E.U. (13) yaralandı. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sürücülerden S.U'nun 0,77 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

S.U. yönetimindeki 78 AAN 140 plakalı otomobil, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde, A.R.Ç. idaresindeki 78 SV 988 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden A.R.Ç. ile 78 AAN 140 plakalı otomobildeki yolcu E.U. (13) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bu arada polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden S.U'nun 0,77 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Otomobil

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Karabük Otomobil Haberler

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