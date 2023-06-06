Karabük'te Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada sürücülerden A.R.Ç. ile 78 AAN 140 plakalı otomobildeki yolcu E.U. (13) yaralandı. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sürücülerden S.U'nun 0,77 promil alkollü olduğu tespit edildi.