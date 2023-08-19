Karabük'te otomobil kaza sonucu tarlaya uçtu: 6 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde önünde duran otomobile çarptıktan sonra, su kanalını aşıp tarlaya uçan otomobilde 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan Kemikli rampalarında meydana geldi.

Hayrullah Varlı idaresindeki 16 CNM 23 plaka otomobili ile Gerede istikametine seyir halindeyken, bu sırada ağır tonajlı araçlardan dolayı yavaşlayan trafikte duran Ferhat Boncukcu (75) idaresindeki 34 DA 8513 plakalı otomobilin sağ arka kısmına çarptıktan sonra su kanalını aşarak tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüleri yaralanmazken, tarlaya uçan otomobilde bulunan aynı aileden Seyfullah (41), Esra (32), Hülya (38), Zekiye Zehra (3), Ebrar (9) ve Asaf Varlı (7) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 3 ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK