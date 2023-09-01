Karabük'te Otomobil Kaldırıma Çarptı: 2 Yaralı
Karabük'te bir otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücü ve yanındaki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te bir otomobilin kaldırıma çarpması sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Ali K. yönetimindeki 78 ASS 654 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Safranbolu- Karabük kara yolu Balıklarkayası mevkisinde kaldırıma çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve yanındaki Münevver K. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Özler - Otomobil