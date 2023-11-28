Karabük'te otomobil ile cip çarpışması: 3 kişi yaralandı
Son Güncelleme:
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve cipin sürücüsünün yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Karabük'te, otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Y.U. idaresindeki 06 CAA 928 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Özkan Sokak'ta, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GC 1658 plakalı ciple çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, çevredeki bir iş yerine çarparak durabildi.
Kazada otomobil sürücüsü Y.U. ile yanındaki H.E.K. ve Ö.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından bölgeden uzaklaşan cipin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Otomobil