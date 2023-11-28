Haberler ›› Otomobil ›› Karabük'te otomobil ile cip çarpışması: 3 kişi yaralandı

Karabük'te otomobil ile cip çarpışması: 3 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve cipin sürücüsünün yakalanması için çalışmalar başlatıldı.