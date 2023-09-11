Karabük'te otomobil Filyos Çayı'na düştü: 3 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde, otomobilin Filyos Çayı yatağına düşmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Karabük- Zonguldak kara yolunda seyreden F.Ç. idaresindeki 41 AHR 822 plakalı otomobil, Karşıyaka Köprüsü'nde 3 metre yükseklikten Filyos Çayı yatağına düştü.

Kazada sürücü ile eşi H.Ç. ve 2 aylık bebekleri A.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün yaya geçidinden geçen bisikletli çocuğa çarpmamak için manevra yaptığı ve aracın bu sırada kontrolden çıkması sonucu kazanın meydana geldiği bildirildi.