Karabük'te Otomobil Bariyere Çarptı: Sürücü Yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bariyere çarptı ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.