Karabük'te Otomobil Bariyere Çarptı: Sürücü Yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bariyere çarptı ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Karabük-Kastamonu kara yolunda O.B. idaresindeki 78 SF 218 plakalı otomobil, Karıt Sanayisi kavşağında yol kenarındaki bariyere çarptı.
Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil