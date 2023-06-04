Karabük'te Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 1 Yaralı

Karabük'te kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, F.H. idaresindeki 78 ABK 239 plakalı otomobil, Safranbolu Emek Mahallesi'nden 5000 Evler Mahallesi'ne seyir halindeyken kanyon köprü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan E.T yaralandı. Yaralı ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK