Karabük'te Otomobil Apartman Bahçesine Düştü: 1 Yaralı
- Güncelleme:
Otomobil Haberleri
Karabük'te kontrolden çıkan bir otomobil, bir apartmanın bahçesine düştü ve kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karabük'te, kontrolden çıkarak bir apartmanın bahçesine düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Y.Ö. idaresindeki 78 AS 453 plakalı otomobil, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 101. Sokak'ta, kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine düştü.
Kazada otomobildeki C.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı C.Ö. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil