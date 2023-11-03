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Karabük'te Otomobil Apartman Bahçesine Düştü: 1 Yaralı

Karabük'te kontrolden çıkan bir otomobil, bir apartmanın bahçesine düştü ve kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.