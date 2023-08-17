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Karabük'te Kontrolünü Kaybeden Otomobilde 1 Kişi Yaralandı

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Karabük'ten Safranbolu ilçesi yönüne giden bir otomobil, çevre yolunda kontrolünü kaybederek bariyerlere çarparak yol kenarındaki ağaçlık alana geçti. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük'te kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Karabük'ten Safranbolu ilçesi yönüne giden S.B. yönetimindeki 78 AJ 381 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çevre yolunda kontrolünü kaybederek bariyerlere çarparak yol kenarındaki ağaçlık alana geçti.

Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Otomobil

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