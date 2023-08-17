Karabük'te Kontrolünü Kaybeden Otomobilde 1 Kişi Yaralandı

Karabük'ten Safranbolu ilçesi yönüne giden bir otomobil, çevre yolunda kontrolünü kaybederek bariyerlere çarparak yol kenarındaki ağaçlık alana geçti. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.