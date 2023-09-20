Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak tarlaya girdi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te kontrolden çıkan otomobilin tarlaya girdiği kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskipazar ilçesinden Karabük istikametine giden S.A. yönetimindeki 78 AAF 115 plakalı otomobil, Ovacık Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti, ardından tarlaya girdi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekiplerine ihbarda bulunurken, kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan M.S. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK