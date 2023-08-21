Karabük'te kavşaktan dönüş alan otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Karabük'te kavşaktan dönüş alan otomobilin çarptığı yaya, yaralanması sonucu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Köprübaşı Camii Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.O. idaresindeki 78 BF 995 plakalı otomobili ile kavşaktan Ankara Caddesi istikametine sola dönmek istediği esnada yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.A. (81) isimli yaşlı adama çarptı. Kaza sonrası yere düşerek yaralanan yaşlı adam olay yerine gelen 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - KARABÜK