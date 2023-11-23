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Karabük'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bilgilendirme Çalışması

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Karabük'te, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı. Ekipler, alışveriş merkezleri, yurtlar ve kurs gibi yerleri gezip vatandaşlara KADES uygulamasını tanıttı ve broşür dağıttı.

Karabük'te, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bilgilendirme çalışmalarına devam etti. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, yurtlar ve kurs gibi yerleri gezen ekipler KADES uygulamasını tanıtarak bilgilendirmelerde bulundular.

Ekipler kurulan stantlarda broşür dağıtımı da gerçekleştirdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadın

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