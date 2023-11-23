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Karabük'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bilgilendirme Çalışması

Karabük'te, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı. Ekipler, alışveriş merkezleri, yurtlar ve kurs gibi yerleri gezip vatandaşlara KADES uygulamasını tanıttı ve broşür dağıttı.