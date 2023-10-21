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Karabük'te Kadın Sürücünün Kontrolünü Kaybettiği Otomobil Su Kanalına Devrildi

Karabük'te bir kadın sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, su kanalına devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.